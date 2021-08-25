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UTair перебазировала разграбленный вертолет Ми-8 из Кабула в безопасное место

Анастасия Волоснова

В мире
UTair перебазировала разграбленный вертолет Ми-8 из Кабула в безопасное место
Фото: YouTube / РБК

Российская авиакомпания UTair перебазировала вертолет Ми-8МТ из аэропорта Кабула в безопасное место после того как его вскрыли и разграбили. Об этом в среду, 25 августа, рассказали в пресс-службе UTair.

В авиакомпании отметили, что 17 августа неизвестные вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием Ми-8МТ, где находились инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Кроме того, во время разграбления вертолета была повреждена внутренняя обшивка.

— Инженерно-технический состав навел порядок на борту и выполнил необходимые для обеспечения вылета работы. 22 августа вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы UTair перебазирован в безопасную локацию, — говорится в сообщении компании, которое цитирует ТАСС.

Недавно представитель катарского политического офиса организации Мохаммад Наим заявил, что радикальное движение «Талибан»* имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. По его словам, талибы* стремятся укреплять отношения с ближайшими странами, а Россия как раз одна из них.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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