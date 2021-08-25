Талибы* закрыли доступ в аэропорт Кабула для граждан Афганистана

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле / Фото: РИА Новости

Радикальное движение «Талибан»* закрыло доступ в аэропорт Кабула гражданам Афганистана. Об этом в среду, 25 августа, рассказал РИА Новости источник в комиссии талибов* по вопросам культуры.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в аэропорт пускают только иностранцев. Данное решение было принято, так как афганцы устроили перед аэропортом недопустимый беспорядок.

Предполагается, что доступ для афганцев с иностранным гражданством в аэропорт будет закрыт до дальнейших распоряжений.

При этом перед воздушной гаванью талибы* останавливают машины посольств, не позволяя им отвезти в аэропорт своих афганских коллег, рассказал РИА Новости очевидец.

До этого четыре самолета Минобороны с гражданами РФ и других стран вылетели из Кабула. Так, сообщалось, что Министерство обороны эвакуирует более 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ с территории Афганистана.

На борту самолетов находятся врачебно-сестринские бригады с достаточным количеством оборудования, чтобы оказать помощь, если она потребуется. Кроме того, в самолеты помещены запасы еды, воды и одеял.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.