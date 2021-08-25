Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Четыре самолета Минобороны с гражданами РФ и других стран вылетели из Кабула

Анастасия Волоснова

Политика
Четыре самолета Минобороны с гражданами РФ и других стран вылетели из Кабула
Фото: Минобороны РФ

Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России вылетели из Кабула с россиянами и гражданами других стран. Об этом рассказали в среду, 25 августа, в Минобороны РФ.

В настоящее время самолет летит в Россию. Кроме граждан России на борту воздушного судна находятся граждане Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, так как данные страны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Минобороны также эвакуирует граждан Узбекистана и Украины, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что Министерство обороны эвакуирует более 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ с территории Афганистана.

На борту самолетов находятся врачебно-сестринские бригады с достаточным количеством оборудования, чтобы оказать помощь, если она потребуется. Кроме того, в самолеты помещены запасы еды, воды и одеял.

Недавно представитель катарского политического офиса организации Мохаммад Наим заявил, что радикальное движение «Талибан»* имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. По его словам, талибы* стремятся укреплять отношения с ближайшими странами, а Россия как раз одна из них.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Читайте также:
МинобороныАфганистансамолет
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте