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Канадский министр объяснила, почему назвала талибов* «братьями»

Анастасия Волоснова

В мире
Канадский министр объяснила, почему назвала талибов* «братьями»
Фото: isafmedia / CC BY 2.0

Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф объяснила, что назвала талибов* «братьями» из-за «культурного контекста».

Монсеф во время пресс-конференции рассказала, что хотела поговорить с «нашими братьями, талибами*».

— Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушения инфраструктуры, в том числе исторических зданий, — подчеркнула Монсеф.

Позднее она разъяснила, что упоминание слова «братья» в отношении участников радикального движения «Талибан»* «является культурным контекстом», так как Монсеф родилась в Иране и выросла в Афганистане, пишет RT.

Недавно представитель катарского политического офиса организации Мохаммад Наим заявил, что радикальное движение «Талибан»* имеет хорошие отношения с Китаем и Россией. По его словам, талибы* стремятся укреплять отношения с ближайшими странами, а Россия как раз одна из них.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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