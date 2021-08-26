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Песков оценил возможность признания Россией «Талибана»*

Анастасия Волоснова

Политика
Песков оценил возможность признания Россией «Талибана»*
Фото: Администрация президента РФ

РФ не признала радикальное движение «Талибан»*, но де-факто они взяли под контроль большую часть территории Афганистана. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил о том, что Россия до сих пор не признала «Талибан»*.

— Россия, мы уже говорили, очень внимательно отслеживает развитие ситуации, и действительно мы считаем, что, скажем так, доминирование «Талибана»* в Афганистане, то есть де-факто приход «Талибана»* к власти и взятие «Талибаном»* под контроль большей части территории Афганистана является де-факто свершившимся процессом, — подчеркнул Песков, которого цитирует РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить инфильтрацию из Афганистана радикального исламизма на территорию стран, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также избежать вербовку граждан в ряды боевиков.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана военных сил США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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