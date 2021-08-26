Шесть проектов подмосковных парков победили на всероссийском конкурсе

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Шесть проектов подмосковных парков стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом в четверг, 26 августа, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в соцсети Instagram.

— То, что вы видите на фотографиях, пока только проекты. Но скоро они станут замечательными зонами отдыха в Серпухове, Клину, Кашире, Электрогорске, Пущине и Верее. Все эти общественные пространства победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, — написал Воробьев.

Проекты Вереи, Клина, Пущина и Электрогорска стали лучшими в категории «малые города». Концепты парков из Каширы и Серпухова победили в категории «исторические поселения».

В Верее проект парка предусматривает благоустройство пешеходной зоны в центре города, в Пущине — «Таблетки», в Серпухове и Кашире — набережных Нары и Оки.

В Электрогорске приведут в порядок территорию берега Стахановского озера. А в Клину обустроят зону отдыха вдоль Демьяновского проезда, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

На платформе «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Москвичи смогут выбрать лучшие из 16 мест отдыха столицы, в которых приятно гулять вечером и наблюдать за закатом.

Среди претендентов на победу парк «Ходынское поле», парк Дружбы, зона отдыха «Левобережье», парк «Фили», парк «Ангарские пруды», парк Олимпийской Деревни, Воронцовский парк, Парк Горького, парк «Красная Пресня», сад имени Баумана, «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно», парк «Кузьминки», музей-усадьба «Кусково», Измайловский парк и сквер по Олонецкому проезду.