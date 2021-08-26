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Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 12 американских военных

Иван Юминов

В мире
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали 12 американских военных
Фото: Pixabay

При теракте в аэропорту Кабула погибли 12 американских военных, еще 15 пострадали. Об этом сообщил глава Центрального командования армии США, генерал Кеннет Маккензи.

— На данный момент известно, что в результате нападения погибли 12 наших военнослужащих, еще 15 военнослужащих получили ранения, — рассказал военный.

За первым взрывом около аэропорта, по его словам, последовали несколько атак боевиков террористической организации ИГ*, которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим. Также в результате атаки убиты и ранены несколько афганских гражданских, добавил генерал.

Вашингтон до сих пор работает над подсчетом общего числа потерь, приводит слова Маккензи Reuters.

26 августа сообщалось, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в аэропорту. Как отмечала The Wall Street Journal, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта. Газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан.

Министерство обороны Турции позже сообщило о втором взрыве у аэропорта в афганской столице. По данным Министерства здравоохранения Афганистана, в обоих взрывах погибли более 40 человек и еще свыше 100 пострадали.

Согласно данным МИД РФ, граждан России не было среди тех, кто находился в аэропорту Кабула на момент взрывов.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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