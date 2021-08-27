Почти 1,4 тысячи человек получили травмы от взрывов в Кабуле
Число пострадавших от двух взрывов у аэропорта Кабула увеличилось до 1338 человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в Министерстве здравоохранения Афганистана.
— Как заявил собеседник агентства, число пострадавших в результате терактов составляет 1338 человек, жертвами стали 60, — пишет РИА Новости.
В четверг, 26 августа, у аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Один из них случился недалеко от отеля, в котором собирались иностранцы, в особенности граждане США и Британии. Сперва террорист-смертник устроил взрыв, а после еще один прогремел в автомобиле.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ*.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.
*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.