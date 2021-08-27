Число погибших от терактов в Кабуле достигло 110 человек

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Взрывы в районе аэропорта Кабула, которые устроили террористы-смертники, унесли жизни минимум 110 жителей Афганистана. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказали местные СМИ.

До этого сообщалось о 103 погибших, среди которых числилось 13 военнослужащих из США, передает ТАСС.

В четверг, 26 августа, террорист-смертник подорвался около аэропорта Кабула вблизи отеля, где останавливались иностранцы, в большинстве граждане США и Британии. Второй взрыв прогремел в заминированном автомобиле. Число пострадавших, по последним данным, составило около 1,4 тысячи человек.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация ИГ*.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.