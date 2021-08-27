Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Взрывы у аэропорта Кабула обсудили в Кремле

Виктория Сикерина

В мире
Взрывы у аэропорта Кабула обсудили в Кремле
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Теракты около аэропорта в Кабуле решительно обсудили в Кремле. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости об очень большом количестве погибших, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, хаосом в Афганистане будут пользоваться и уже воспользовались террористы, в том числе ИГ*.

Также пресс-секретарь отметил, что за ситуацией в стране круглосуточно следят сотрудники спецслужб, отмечает РИА Новости.

Число погибших от взрывов в Кабуле выросло до 110 человек. Среди них 13 военнослужащих из США.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

Читайте также:
Кремльвзрыв в АфганистанеДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте