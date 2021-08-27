Взрывы у аэропорта Кабула обсудили в Кремле

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Теракты около аэропорта в Кабуле решительно обсудили в Кремле. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости об очень большом количестве погибших, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

По словам Дмитрия Пескова, хаосом в Афганистане будут пользоваться и уже воспользовались террористы, в том числе ИГ*.

Также пресс-секретарь отметил, что за ситуацией в стране круглосуточно следят сотрудники спецслужб, отмечает РИА Новости.

Число погибших от взрывов в Кабуле выросло до 110 человек. Среди них 13 военнослужащих из США.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.