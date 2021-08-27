МИД Италии: Кризис в Афганистане может урегулировать лишь Москва

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Италии Ди Майо высказал мнение, что Москва играет ключевую роль в разрешении кризисной ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пятницу, 27 августа.

— Москва играет ключевую роль в урегулировании кризиса в Афганистане, — приводит ТАСС слова главы МИД Италии.

В четверг, 26 августа, около аэропорта Кабула прогремели два взрыва. Сперва подорвался террорист-смертник, а после взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, из-за случившегося погибли как минимум 110 человек, из которых 13 — военнослужащие США. Число пострадавших достигло 1,4 тысячи афганцев и иностранцев.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация ИГ*.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.