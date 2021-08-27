В Евросоюзе решили, что «Газпрому» придется продать «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В ЕС считают, что оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, который принадлежит «Газпрому», придется продать объект, чтобы привести к нормам газовой директивы Евросоюза. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Директива предусматривает разделение компаний, поставляющих газ и компаний, которые его транспортируют.

«Северный поток — 2» в июне подавал в Федеральное сетевое агентство запрос на «Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора». Так, необходимо будет выполнить все предписания по разделению.

— У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы — пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены, — пишет немецкая газета.

В материале говорится, что от продажи газопровода не удастся никуда деться.

До этого энергетическая компания «Газпром» допустила возможность увеличения объема транзита газа через Украину выше настоящих обязательств после того как срок договора на прокачку газа в 2024 году завершится. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил глава компании Алексей Миллер.

Компания Nord Stream AG в среду, 25 августа, проиграла судебное дело об освобождении газопровода «Северный поток — 2» от требований, выдвинутых Газовой директивой Евросоюза. Речь идет о тех нормах, согласно которым необходимо будет разделить деятельность по добыче и транспортировке голубого топлива.

Представители директивы заявили, что добывающая компания не может одновременно добывать газ и владеть трубопроводом, по которому его доставляют. В свою очередь представительство компании отмечает, что она приняла к сведению решение немецкого суда и оценит его.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.