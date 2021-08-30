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Песков назвал вопрос о пересмотре статуса «Талибана»* преждевременным

Анастасия Волоснова

Политика
Песков назвал вопрос о пересмотре статуса «Талибана»* преждевременным
Фото: Администрация президента РФ

Вопрос о пересмотре Россией правового статуса движения «Талибан»* пока является преждевременным. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что и президент Путин, и Министерство иностранных дел... говорили, что мы склоняемся к тому, что необходимо посмотреть на первые шаги руководства, которое будет сформировано. Давайте не забывать, что пока структура руководства даже не сформирована, — отметил Песков.

Он добавил, что в настоящее время идет эвакуация из Афганистана нуждающихся. Песков подчеркнул, что на территории Афганистана на данный момент действуют террористические группировки и элементы, поэтому важно посмотреть на первые шаги талибов*, пишет РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить инфильтрации из Афганистана радикального исламизма на территорию стран, входящих в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также избежать вербовки граждан в ряды боевиков.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в Оман.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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