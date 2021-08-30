Небензя сообщил, почему Россия воздержалась при голосовании по Афганистану

Фото:kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совета безопасности (СБ) ООН по Афганистану, потому что ее авторы не учли несколько озабоченностей Москвы — в частности, в документе не сказано о необходимости борьбы с ИГ*. Об этом сообщил в понедельник, 30 августа, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета безопасности по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей. Во-первых, несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом международно признанную террористической организацией ИГИЛ* и Исламское движение восточного Пакистана*, — заявил он.

Небензя отметил, что Россия видит в этом «нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих», передает РИА Новости.

В понедельник, 30 августа, Совбез ООН принял резолюцию США, Великобритании и Франции, призывающую движение «Талибан»* исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из страны. За резолюцию проголосовали 13 государств, Россия и КНР воздержались.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*Террористические организации, запрещенные в России.