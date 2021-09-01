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Байден заявил, что США завершает эру попыток «переустроить» другие страны

Юлия Курганова

В мире
Байден заявил, что США завершает эру попыток «переустроить» другие страны
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего обращения к американцам сказал, что вывод военных США из Афганистана завершит эру попыток «перестроить» другие страны.

— Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран, — сказал он во вторник, 31 августа.

Американский лидер также подчеркнул, что отказался продолжать войну в Афганистане, потому что ведение боевых действий больше не отвечало интересам США, передает РИА Новости.

Байден назвал операцию по выводу контингента «невероятно успешной»: удалось вывезти всех желающих среди граждан США. Он отметил, что в стране остается около 200 американцев.

Президент США пригрозил террористам ИГ* новыми ударами возмездия за погибших 13 американских военных и десятки местных жителей при взрыве в Кабуле на прошлой неделе.

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

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