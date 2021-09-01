Мосгорсуд не удовлетворил жалобу экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Фото: Пресс-служба суда

Мосгорсуд оставил жалобу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на продление меры пресечения без удовлетворения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 1 сентября.

— Рассмотрение апелляции на продление меры пресечения экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву состоялось в Мосгорсуде 1 сентября. Постановлением Басманного районного суда Москвы от 17.08.2021 Белозерцеву продлили срок содержания под стражей до 20.11.2021, — сказали в пресс-службе ведомства.

Апелляция оставила постановление суда первой инстанции в силе, заключили в суде.

Дело Ивана Белозерцева

21 марта стало известно о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, а также его жена и директор организации «Фармация» Антон Колосков с помощью посредников передали Белозерцеву взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей.

Также ведомство считает, что Белозерцев в качестве взятки получил дорогостоящие часы и автомобиль. Позже СК опубликовал видеозапись обыска и задержания губернатора.

23 марта президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. При этом сенатор Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области.