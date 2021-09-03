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Дарвиновский музей представит в День города экскурсии и новые выставки

Ольга Маркова

Развлечения
Дарвиновский музей представит в День города экскурсии и новые выставки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Государственный Дарвиновский музей 11 и 12 сентября, в День города Москвы, приглашает горожан принять участие в праздничной программе.

За 20 минут совершить путешествие по всему земному шару и познакомиться с его обитателями можно на видеоэкскурсии «Многообразие жизни на Земле». Зрители побывают в вечнозеленых тропических лесах и знойной саванне, погрузятся в подводном батискафе на морские глубины, поднимутся высоко в горы и ощутят ледяное дыхание обоих полюсов Земли.

Основную экспозицию фестиваля «Золотая черепаха» предваряет выставка «Белая книга», которая открыта в музее. Здесь представлены 40 фотографий мастеров из разных стран мира. Это волнующие портреты животных, застигнутых в самые неожиданные моменты.

За порогом выставочного комплекса гостей встретят живые тропические насекомые. В подземной галерее на выставке «Осторожно: город!» посетители столкнутся с рядом важнейших вопросов: нужны ли животные и растения в городе. А в самом большом выставочном зале проходит масштабная выставка «Русский палеоарт», которая рассказывает мировую историю палеоарта и акцентирует внимание на развитии жанра в России.

Кроме того, в музее открыты выставки «Тайна перепончатокрылых», посвященная одному из самых крупнейших и прогрессивных отрядов насекомых, и VII Фестиваля подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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