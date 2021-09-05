Захарова не подтвердила подготовку встречи по Афганистану в формате G7

Фото: МИД РФ

Франция и Германия сигнализировали России о возможности встречи, на которой представители государств обсудили бы ситуацию в Афганистане. Однако речи о проведении встречи в формате «Большой семерки» (G7) не было. Об этом в воскресенье, 5 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя анонсированную главой МИД Японии Тосимицу Мотэги встречу по Афганистану в формате G7 с участием министров РФ и КНР, Захарова заявила, что подобное предложение с российской стороной не обсуждалось.

— Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о «семерке» не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте «семерки», — сказала она.

Представитель российского МИД отметила, что страны G7 демонстрируют несистемный подход, делая в адрес России «разнокалиберные заявления». По мнению Захаровой, это указывает на отсутствие у участников «семерки» четкого понимания собственных намерений.

5 сентября глава японского внешнеполитического ведомства отметил, что встреча G7 по Афганистану пройдет на следующей неделе. Вероятной датой ее проведения Мотэги назвал 8 сентября.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежализ Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.