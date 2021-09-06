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Военные мятежники в Гвинее запретили министрам покидать страну

Иван Юминов

В мире
Военные мятежники в Гвинее запретили министрам покидать страну
Фото: Telegram / РИА Новости

Лидеры военного мятежа в Гвинее запретили министрам покидать страну. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 6 сентября.

— Мятежники в Гвинее запретили министрам покидать страну, — отмечается в Telegram-канале агентства.

5 сентября сообщалось, что в гвинейской столице Конари рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. Вскоре мятежники задержали президента страны Альфу Конде.

Путч возглавляет полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Он объявил о роспуске правительства, закрытии границ и об отмене конституции.

6 сентября стало известно, что на всей территории Гвинеи объявлен комендантский час. Отмечается, что режим будет действовать до ближайшего уведомления.

Из-за резкого обострения ситуации посольство РФ в Гвинее призвало проживающих там россиян не покидать дома.

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