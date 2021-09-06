WhatsApp назвал дату прекращения поддержки устаревших устройств

Фото: pixabay

Мессенджер WhatsApp прекратит работу на устройствах с устаревшими версиями iOS и Android с 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты, — говорится в сообщении.

С этого дня приложение будет поддерживать только устройства с Android 4.0.4 и iOS 9 и старше, отмечается на сайте мессенджера.

19 августа специалисты рассказали, что WhatsApp увеличит срок хранения исчезающих сообщений до 90 дней. Отмечается, что такая разработка будет доступна лишь для обладателей гаджетов на системе Android.

31 августа сообщалось, что компания Facebook, владеющая социальной сетью Instagram, закроет доступ в нее для пользователей, которые не указали дату рождения. Пользователям без данной информации сперва неоднократно будет приходить запрос с просьбой указать ее при каждом открытии приложения Instagram.

Аналогичное оповещение будет появляться при попытках просмотреть публикацию с содержанием деликатного характера. В случае если пользователь так и не укажет дату рождения, его доступ в Instagram будет ограничен.