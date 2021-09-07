Байден сообщил, что США не собираются в ближайшее время признавать новую власть в Афганистане

Фото: whitehouse

США не собираются в ближайшей перспективе признавать представителей радикального движения «Талибан»* в качестве руководителей Афганистана. Об этом во вторник, 7 сентября, заявил американский президент Джо Байден.

— Нет. До этого еще очень далеко, — ответил он на вопрос журналистов о признании талибов*, как новых властей Афганистана.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что государство не считает срочным вопрос признания талибов*, как официальных руководителей восточной страны, передает ТАСС.

Карта городских событийСмотреть картуОпасные маршрутыМаньяки СССРСоветское мороженоеСвиданияДеревьяГрибоедовский ЗАГСРабочий и колхозницаДалиЭКОБайден приказал рассекретить ряд документов по терактам 11 сентябряАнастасия Волоснова03 сентября 21:48В миреФото: whitehouse

Президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании ряда документов по терактам 11 сентября. Так, глава государства дал старт процедуре их публикации в пятницу, 3 сентября.

Данное решение было принято на фоне 20-й годовщины теракта 11 сентября 2001 года. По словам президента, «американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках».

— Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях, — говорится в указе.

Байден обещал снять гриф секретности с материалов расследования еще во время предвыборной кампании, пишет РИА Новости.

До этого Байден сообщил, что США сталкиваются с более серьезной угрозой терроризма из Сирии и других стран, нежели та, которая исходит от Афганистана. По его словам, «метастазы дают» такие террористические группировки, как «Аль-Каида»* и «Исламское государство»*.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.