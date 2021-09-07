Талибы* начали стрельбу для разгона протестующих против Пакистана в Кабуле

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Боевики радикального движения «Талибан»* открыли огонь для разгона демонстрации протестующих против Пакистана в Кабуле. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщило Agence France-Presse.
Почти 70 человек собрались перед посольством Пакистана в Кабуле. Они выступали с плакатами и выкрикивали «антипакистанские лозунги», осуждая вмешательство Пакистана в дела Афганистана. Среди вынесенных к посольству плакатов были баннеры с надписями «Пакистан, Пакистан, уходи из Афганистана».
Чтобы разогнать митингующих «талибы* произвели несколько выстрелов в воздух», пишет новостное агентство.
До этого эксперты объяснили, чем обернется для России вывод войск США из Афганистана. В стране назрел очаг напряженности, который будет направлен против России и Китая.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.
23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО