Семилетний мальчик мог стать еще одной жертвой подозреваемого в убийствах в Кузбассе

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Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области Виктор Пестерников приглашал в день происшествия к себе в гости семилетнего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia во вторник, 7 сентября.

Местные жители звали злоумышленника дядей Витей. Особый интерес он проявлял к девочке из неблагополучной семьи, а у второй его жертвы внезапно стали появляться деньги.

На расспросы родителей о происхождении наличных она отвечала, что нашла их. Пестерников в день убийства купил детям сладости, а затем долго уговаривал их пойти к нему в гости.

В том числе он общался с семилетним мальчиком, утверждает издание. После того как тот отказался, подозреваемый дошел с девочками до одного из торговых центров.

Там он вызвал такси, представился водителю дедушкой детей, а затем поехал в заброшенный дом. Надругательство и последующее убийство произошли рядом с домом одной из жертв, отмечает Telegram-канал Mash Siberia.

6 сентября две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00.

Последний раз их видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им сладости. Продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

7 сентября СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Пестерников был задержан.

Он признался, что изнасиловал и убил девочек. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой.

По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».

СК возбудил уголовное дело по факту халатности органов профилактики, которые осуществляли надзор за Пестерниковым. Он должен был находиться под административным надзором с соблюдением определенных ограничений вплоть до апреля 2027 года.