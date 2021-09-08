Московский зоопарк начинает традиционную осеннюю акцию по сбору урожая

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В Московском зоопарке стартовала традиционная осенняя акция по сбору урожая. Его будут принимать до конца ноября. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает пресс-служба зоопарка.

— Начиная с 8 сентября и до конца ноября мы будем принимать тыкву, кукурузу, головы подсолнухов, дубовые листья и желуди в специальном пункте, расположенном на служебном входе по адресу: Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103. Ни один подарок не пропадет даром, — рассказали в пресс-службе.

Все продукты должны быть свежими и без химической обработки. Потому что потом ими будут украшаться вольеры местных обитателей. Например, котики внутри тыкв любят искать свое лакомство, а из маленьких тыковок получаются хорошие укрытия для мышей-полевок.

В пресс-службе отмечают, что все принесенные продукты обязательно будут пристроены. Нести их можно без ограничений, но в рамках здравого смысла, передает РИА Новости.

В конце августа сообщалось, что московский зоопарк переходит на осенний режим работы. Теперь полюбоваться на животных можно с с 9:00 до 20:00. При этом вход на территорию закрывается в 19:00.