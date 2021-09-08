«Под ними уже ничего нет»: очевидец рассказал о хлопке газа в Ногинске

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

В подмосковном Ногинске утром 8 сентября произошел хлопок газа в одном из многоквартирных домов. Местный житель Сергей, который живет в здании напротив, рассказал «Вечерней Москве», что происходило в момент инцидента.

— Тряхнуло сильно без трех минут семь. Я проснулся от этого. Взрыв был настолько сильный, что обломки улетели дальше мусорки. В моем доме в нескольких квартирах повреждены деревянные оконные рамы, — сообщил очевидец.

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Он заметил, что жители пострадавшего дома пытались увидеть произошедшее и выбегали на свои балконы.

— В первые минуты я видел, как жители квартир на верхних этажах, с пятого по девятый, выбегали на балконы, не понимая, что под ними уже ничего нет, — сообщил Сергей.

До этого еще один очевидец рассказал, что происходило в соседних домах. По его словам, хлопок был такой силы, что пострадали даже они. На балконах разбились стекла, а оконные рамы выбило на улицу.

Видео: Прокуратура Московской области

О происшествии стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Из-за инцидента оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению экстренных служб, под завалами находятся три человека. Известно о 13 пострадавших и трех погибших людях.

Прокуратура региона поделилась кадрами с места хлопка. На них видно обрушившиеся стены, выбитые окна и рамы. Всюду лежат части отделки здания.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.