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Мужчине распылили баллончик в лицо и чуть не ограбили в центре Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчине распылили баллончик в лицо и чуть не ограбили в центре Москвы
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 8 Карта всех событий

Двое неизвестных в центре столицы распылили мужчине неизвестную жидкость в лицо из баллончика и попытались ограбить. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером 7 сентября возле дома №8 в 1-м Красногвардейском проезде. К мужчине подошли двое неизвестных и распылили в лицо какую-то жидкость из баллончика. Затем начали его избивать, угрожать пистолетом, а после попытались выхватить сумку с деньгами. В ведомстве отметили, что сделать злоумышленникам это не удалось «по независящим от них обстоятельствам». После этого нападавшие скрылись, так ничего и не похитив.

Пострадавший мужчина вызвал скорую, которая доставила его в больницу. Там ему диагностировали сотрясение головного мозга.

По данному факту проводится проверка.

До этого случаи с нападением на москвичей с использованием баллончиков были не один раз.

2 сентября неизвестный распылил баллончик в лицо сотрудника культурного центра на Арбате.

В ночь на 31 августа в полицию поступило сообщение, что в Лубянском проезде, у станции метро «Китай-город» вблизи выхода № 6 гражданину распылили в лицо содержимое перцового баллончика.

А 28 августа суд арестовал треш-стримера Игоря Малихова после нападения компании блогеров с перцовым баллончиком на женщину-инвалида. Об этом говорится в постановлении Измайловского районного суда города Москвы.

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