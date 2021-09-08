Число пострадавших при хлопке газа в Ногинске выросло до 15
Вице-губернатор Хромушин заявил, что число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 15. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
— Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15, двое из них — в тяжелом состоянии, — цитирует его Telegram-канал «РЕН ТВ».
О происшествии стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Из-за инцидента оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению экстренных служб, под завалами находятся три человека. До этого было известно о 13 пострадавших и трех погибших.
Прокуратура региона поделилась кадрами с места хлопка. На них видны обрушившиеся стены, выбитые окна и рамы. Всюду лежат части отделки здания.
Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.