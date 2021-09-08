Число пострадавших при хлопке газа в Ногинске выросло до 15

Фото: Telegram / Baza

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 1 Карта всех событий

Вице-губернатор Хромушин заявил, что число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 15. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

— Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15, двое из них — в тяжелом состоянии, — цитирует его Telegram-канал «РЕН ТВ».

О происшествии стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

1/7 Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва 2/7 Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва 3/7 Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва 4/7 Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва 5/7 Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва 6/7 Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва 7/7 Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Из-за инцидента оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению экстренных служб, под завалами находятся три человека. До этого было известно о 13 пострадавших и трех погибших.

Видео: Прокуратура Московской области

Прокуратура региона поделилась кадрами с места хлопка. На них видны обрушившиеся стены, выбитые окна и рамы. Всюду лежат части отделки здания.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.