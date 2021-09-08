Общественная палата Ногинского района организовала пункт помощи для пострадавших при хлопке газа

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня Карта всех событий

Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошел хлопок газа в одном из многоквартирных домов. Общественная палата Ногинского муниципального района Богородского городского округа организовала пункт помощи пострадавшим при инциденте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила член общественной палаты Богородского района Марина Козина.

По ее словам, пункт, который находится по адресу улица Новоногинская, 13, будет работать до 22:00. Член общественной палаты отметила, что для пострадавших собирают продукты, одежду, медикаменты — все, что может помочь.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске получат по одному миллиону рублей. Он добавил, что пострадавшим в результате инцидента жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

1/5 Фото: Прокуратура Московской области 2/5 Фото: Прокуратура Московской области 3/5 Фото: Прокуратура Московской области 4/5 Фото: Прокуратура Московской области 5/5 Фото: Прокуратура Московской области

О взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Ногинске стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В результате инцидента двое человек скончались, еще 15 человек пострадали. При этом двое находятся в тяжелом состоянии. Из-за взрыва оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Прокуратура региона поделилась кадрами с места хлопка. На них видны обрушившиеся стены, выбитые окна и рамы. Всюду лежат части отделки здания.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.