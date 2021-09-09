Названы последние препятствия для «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Авторы немецкого издания назвали последние препятствия на пути к реализации проекта «Северный поток — 2». По мнению авторов статьи, противники российского газопровода надеются, что следующие власти ФРГ, иск «Немецкой экологической организации» и строгие требования Брюсселя помешают проекту.

— Если федеральное правительство отвернется от «Северного потока — 2», то Европейской Комиссии можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении требований Газовой директивы к Газпрому в полном объеме, — отметили обозреватели.

Положения Газовой директивы распространяются на трубопроводы, которые ведут из третьих стран в Европейский Союз, построенные после 2019 года. Закон предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым осуществляются поставки топлива. Также, согласно данному правилу, сторонним продавцам газа необходимо предоставить доступ к газопроводу, который они не строили.

В России же отмечали, что при утверждении проекта «Северный поток — 2» эта директива не действовала и не была даже в разработке. Получается, что закон в ЕС имеет обратную силу, а это противоречит важнейшему принципу правосудия.

Кроме того в издании считают, что смена руководства в Германии может привести и к тому, что Соединенные Штаты введут новые штрафные меры против магистрали. Изменение отношения правительства ФРГ к «Северному потоку — 2» может повлиять на решение суда по иску «Немецкой экологической организации», требующей аннулировать разрешения на строительство и эксплуатацию проекта, сообщается в издании Handelsblatt.

США и Украина назвали «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности Европы. Отмечается, что Россия «не должна использовать его как энергетическое оружие» и будут «предприниматься меры, чтобы этого не допустить». Кроме того, должен сохраниться транзит газа и через Украину. Вашингтон пообещал нарастить его количество из диверсифицированных источников.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

2 сентября председатель правления российского энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть они начнутся до конца 2021 года.