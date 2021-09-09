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Тела еще двух погибших обнаружены под завалами на месте взрыва газа в Ногинске

Михаил Алимов

Происшествия
Тела еще двух погибших обнаружены под завалами на месте взрыва газа в Ногинске
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

На месте взрыва газа, произошедшего в городе Ногинске 8 сентября, обнаружены тела еще двух погибших. Их число увеличилось до семи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

До этого сообщалось, что спасатели искали двух девушек, фамилии которых есть в списках пропавших.

Telegram-канал Mash передает, что найденные погибшие и есть пропавшие девушки. Он отмечает, что отец одной из них до последнего не покидал место происшествия 8 сентября, ожидая обнаружения дочери.

Видео: Telegram/Mash

В ночь на 9 сентября было найдено тело пятого погибшего. Уточняется, что спасатели обнаружили тело ребенка.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли пять человек, в том числе девочка-подросток. Еще 19 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

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