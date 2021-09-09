Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели продолжают поиски двух человек на месте взрыва газа в Ногинске

Илья Ашуров

Происшествия
Спасатели продолжают поиски двух человек на месте взрыва газа в Ногинске
Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Ногинске. Там в девятиэтажном жилом доме произошел мощный хлопок газа. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, которые могут находиться под ними / Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 9А Карта всех событий

В подмосковном Ногинске спасатели продолжают поиски двух человек под завалами дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

— В списках значатся фамилии двух девушек, судьба которых пока неизвестна, — заявил собеседник агентства.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли пять человек, в том числе девочка-подросток. Еще 19 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

Читайте также:
ПострадавшиеНогинскСпасатели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте