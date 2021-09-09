Спасатели продолжают поиски двух человек на месте взрыва газа в Ногинске

Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Ногинске. Там в девятиэтажном жилом доме произошел мощный хлопок газа. Спасатели разбирают завалы и ищут людей, которые могут находиться под ними / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 9А Карта всех событий

В подмосковном Ногинске спасатели продолжают поиски двух человек под завалами дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

— В списках значатся фамилии двух девушек, судьба которых пока неизвестна, — заявил собеседник агентства.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли пять человек, в том числе девочка-подросток. Еще 19 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.