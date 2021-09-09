Спасатели продолжают поиски двух человек на месте взрыва газа в Ногинске
В подмосковном Ногинске спасатели продолжают поиски двух человек под завалами дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
— В списках значатся фамилии двух девушек, судьба которых пока неизвестна, — заявил собеседник агентства.
Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.
В результате инцидента погибли пять человек, в том числе девочка-подросток. Еще 19 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.