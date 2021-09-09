Тело пятого погибшего обнаружили на месте взрыва газа в Ногинске

Фото: МЧС

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 1 Карта всех событий

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске увеличилось до пяти человек. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

— Под завалами обнаружено тело пятого погибшего, — сказал собеседник корреспонденту ТАСС.

Уточняется, что нашли тело ребенка, остается неизвестной судьба двух человек.

Четвертой погибшей оказалась женщина. Из-под завалов дома в подмосковном Ногинске удалось извлечь тело третьего погибшего. До этого спасатели разбирали завалы в течение четырех часов. В МЧС уточнили, что третьим погибшим оказалась девочка-подросток.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сам хлопок произошел в квартире на третьем этаже.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Из-за взрыва скончались два человека, еще 17 пострадали. При этом еще двое находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По информации экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.