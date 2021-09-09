Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до четырех человек

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 1 Карта всех событий

Число жертв при взрыве бытового газа в Ногинске выросло до четырех человек. Об этом сообщили в четверг, 9 сентября, в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

— Всего 15 пострадавших, четыре погибших, среди них, предположительно, девочка-подросток. Четвертая погибшая — женщина, — рассказал собеседник ТАСС.

По словам источника в экстренных службах, судьба трех жительниц дома остается неизвестной.

Из-под завалов дома в подмосковном Ногинске удалось извлечь тело третьего погибшего. До этого спасатели разбирали завалы в течение четырех часов. В МЧС уточнили, что третьим погибшим оказалась девочка-подросток.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сам хлопок произошел в квартире на третьем этаже.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Из-за взрыва скончались два человека, еще 17 пострадали. При этом еще двое находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По информации экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.