Спасатели извлекли тело девушки из под завалов на месте взрыва газа в Ногинске

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Спасатели извлекли тело девушки из под завалов дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа 8 сентября. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

— В 12:34 извлечено еще одно тело погибшего, это девушка, личность устанавливается, — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

До этого сообщалось, что на месте трагедии обнаружили тела двоих погибших. Причем спасатели в это время искали двух девушек, фамилии которых есть в списках пропавших.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли пять человек, в том числе девочка-подросток. Еще 19 человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.