Небензя заявил, что «Талибан»* не является легитимным правительством Афганистана

Талибы* патрулируют Кандагар / Фото: EPA

Радикальное движение «Талибан»* пока не является легитимным правительством Афганистана по международным стандартам. Об этом рассказал в пятницу, 20 сентября, постпред России при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что «Талибан»* не признала ни одна страна, а по международным стандартам движение «пока не является легитимным афганским правительством».

— Мы заявили, что будем следить за тем, как они будут на самом деле управлять страной... будет ли реализовано то, что они пообещали сделать, — уточнил Небензя.

Он подчеркнул, что за действиями талибов* будет следить все мировое сообщество. Другие государства будут смотреть, станут ли талибы* бороться с террористическими организациями в стране, обеспечивать права человека, не ущемлять женщин, пишет РИА Новости.

7 сентября сообщалось, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд станет новым премьер-министром Афганистана. Решение о его назначении принял духовный лидер «Талибана»* мулла Хибатулла Ахундзада.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.