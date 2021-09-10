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Афганское сопротивление заявило, что талибы* изгнали из Панджшера тысячи человек

Анастасия Волоснова

В мире
Афганское сопротивление заявило, что талибы* изгнали из Панджшера тысячи человек
Фото: isafmedia/ CC BY 2.0

Талибы* изгнали из афганской провинции Панджшер тысячи человек. Об этом рассказал представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари.

По его словам, боевики радикального движения «Талибан»* также проводят этнические чистки в регионе.

— «Талибан»* изгнал тысячи человек из Панджшера. Они осуществляют этнические чистки, а мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию, — подчеркнул Назари в своем Twitter-аккаунте.

В своем сообщении он призвал мировое сообщество вмешаться в происходящее.

7 сентября сообщалось, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд стал новым премьер-министром Афганистана. Решение о его назначении принял духовный лидер «Талибана»* мулла Хибатулла Ахундзада.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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