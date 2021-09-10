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Мужчину ограбили на два миллиона рублей на востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчину ограбили на два миллиона рублей на востоке Москвы
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, 11-я Парковая улица, 34 Карта всех событий

Неизвестный в маске похитил у мужчины рюкзак с двумя миллионами рублей на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел вечером 9 сентября. Мужчина находился возле дома № 34 на 11-й Парковой улице. В какой-то момент к нему подошел человек в медицинской маске и распылил в лицо газ из баллончика. После этого он забрал у пострадавшего рюкзак, в котором находились два миллиона и 250 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой в особо крупном размере».

Это уже не первый случай нападения с газовым баллончиком на людей. 8 сентября «ВМ» писала о двоих злоумышленниках, которые в центре столицы распылили мужчине в лицо газовый баллончик и попытались ограбить. Тогда инцидент произошел вечером 7 сентября возле дома № 8 в 1-м Красногвардейском проезде. После неудачного нападения, мужчины скрылись, ничего не взяв.

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