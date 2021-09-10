Академик Румянцев: Дистанционное электронное голосование позволит снизить вероятность новой волны COVID-19

Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Участие в выборах в Госдуму РФ и в местные органы власти дистанционно с помощью электронного голосования может обезопасить москвичей от риска распространения сезонных респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, считает академик РАН Александр Румянцев.

— На вторую декаду сентября традиционно приходится усиление сезонных инфекций. Массовое голосование на избирательных участках может привести к распространению респираторных заболеваний. Дистанционное электронное голосование могло бы стать сдерживающим фактором для новой волны коронавирусной инфекции, — заявил Александр Румянцев.

Дистанционное электронное голосование также расширит перечень участников голосования. Отдать свой голос смогут те, кто по разным причинам не может посетить избирательные участки, в частности, находящиеся на лечении — в стационарах или на амбулаторном режиме.

Регистрация для участия в дистанционном голосовании продлится до 13 сентября включительно. Заявление подать можно на портале mos.ru. Проголосовать дистанционно смогут жители Москвы с постоянной регистрацией и полной учетной записью на городском портале.

О том, что осенью можно ожидать новую волну коронавируса, ранее заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября, когда люди возвращаются из отпусков, собираются трудовые коллективы, а дети начинают ходить в школу.

По мнению юриста, управляющего партнера ООО «Палюлин и партнеры» Антона Палюлина, дистанционное электронное голосование является легитимным способом выразить свое волеизъявление для тех граждан, которые по тем или иным причинам не могут лично посетить избирательный участок.