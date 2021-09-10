Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Академик Румянцев: Дистанционное электронное голосование позволит снизить вероятность новой волны COVID-19

Павел Гриднев

Общество
Академик Румянцев: Дистанционное электронное голосование позволит снизить вероятность новой волны COVID-19
Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Участие в выборах в Госдуму РФ и в местные органы власти дистанционно с помощью электронного голосования может обезопасить москвичей от риска распространения сезонных респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, считает академик РАН Александр Румянцев.

— На вторую декаду сентября традиционно приходится усиление сезонных инфекций. Массовое голосование на избирательных участках может привести к распространению респираторных заболеваний. Дистанционное электронное голосование могло бы стать сдерживающим фактором для новой волны коронавирусной инфекции, — заявил Александр Румянцев.

Дистанционное электронное голосование также расширит перечень участников голосования. Отдать свой голос смогут те, кто по разным причинам не может посетить избирательные участки, в частности, находящиеся на лечении — в стационарах или на амбулаторном режиме.

Регистрация для участия в дистанционном голосовании продлится до 13 сентября включительно. Заявление подать можно на портале mos.ru. Проголосовать дистанционно смогут жители Москвы с постоянной регистрацией и полной учетной записью на городском портале.

О том, что осенью можно ожидать новую волну коронавируса, ранее заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй половине сентября, когда люди возвращаются из отпусков, собираются трудовые коллективы, а дети начинают ходить в школу.

По мнению юриста, управляющего партнера ООО «Палюлин и партнеры» Антона Палюлина, дистанционное электронное голосование является легитимным способом выразить свое волеизъявление для тех граждан, которые по тем или иным причинам не могут лично посетить избирательный участок.

КоронавирусВыборыЭлектронное голосование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте