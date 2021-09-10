Дело о финансовой пирамиде Finiko передали в центральный аппарат МВД России

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передали в производство Следственного департамента МВД России. Такое решение принял замминистра внутренних дел России, начальник Следственного департамента МВД РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев из-за того, что деятельность фигурантов носила транснациональный характер, а крупный ущерб причинен значительному количеству потерпевших.

В ведомстве отметили, что недавно были задержаны еще двое подозреваемых по данному уголовному делу. Речь идет о экс-вице-президенте Finiko и его соучастнице, которая посредством сетевого маркетинга активно привлекала новых вкладчиков.

Таким образом, на данный момент задержаны четверо фигурантов дела. Все они заключены под стражу.

В настоящее время в правоохранительные органы поступило уже 3300 заявлений от потерпевших, среди которых граждане России, Австрии, Германии, Венгрии, Киргизии, Казахстана, США и других стран. Сумма предварительного ущерба превысила миллиард рублей.

По данному факту было возбуждено дело о мошенничестве. На имущество обвиняемых, чья стоимость превышает 110 миллионов рублей, наложили арест.

— Следует отметить, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства, — цитирует «МДВ Медиа» официального представителя МВД России Ирину Волк.

До этого Вахитовский суд Казани отправил под стражу до 28 сентября одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Правоохранители отобрали у него российский и турецкий паспорта. Последний он получил около четырех–пяти недель назад на имя Онур Намик. Доронин попросил поместить его под домашний арест, так как его жена якобы должна родить ребенка в октябре. Незадолго до ареста он сообщал, что написал заявление в МВД на своих партнеров — Зыгмунта Зыгмунтовича, Марата и Эдварда Сабировых.

Подробную историю финансовой пирамиды Finiko читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».