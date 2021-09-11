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Приход к власти талибов* «разбил» сердце генсеку НАТО

Виктория Сикерина

В мире
Приход к власти талибов* «разбил» сердце генсеку НАТО
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что захват власти в Афганистане талибами* разбил ему сердце. Об этом он рассказал 11 сентября в интервью газете New York Times.

По его словам, опыт ситуации с «Талибаном»* показал Европе, что к военным операциям следует относиться крайне серьезно.

— Начать военную операцию легче, чем завершить, — цитирует генсека НАТО РИА Новости.

В пятницу, 10 сентября, представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари сообщил, что талибы* изгнали из афганской провинции Панджшер тысячи человек. Он добавил, что боевики радикального движения «Талибан»* также проводят этнические чистки в регионе.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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