Второй черный ящик нашли на месте жесткой посадки самолета в Иркутской области

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Второй бортовой самописец нашли на месте жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в Восточной-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Найден второй самописец, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

До этого в ходе осмотра места крушения самолета L-410 в Иркутской области был найден первый черный ящик.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в ближайшее время эксперты начнут расшифровывать сохранившиеся на первом устройстве данные.

Расследование по факту крушения борта продолжается.

Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали. Позже стало известно о состоянии пострадавших.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь.