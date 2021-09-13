Найден черный ящик совершившего под Иркутском жесткую посадку самолета L-410

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В ходе осмотра места крушения самолета L-410 в Иркутской области нашли один из черных ящиков. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил источник в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— Один ящик нашли, — рассказал собеседник корреспонденту ТАСС.

Он уточнил, что воздушное судно полностью разрушено, при этом следы пожара отсутствуют. L-410 лежит в реке Киренга напротив села. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он находится в «шоковом состоянии».

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали. Позже стало известно о состоянии пострадавших.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь.

Спасатели опубликовали видео с места жесткой посадки L-410.