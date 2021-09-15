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Детский маршрут по Красной площади появился на портале «Узнай Москву»

Михаил Алимов

Город
Детский маршрут по Красной площади появился на портале «Узнай Москву»
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

На портале «Узнай Москву» теперь доступен специальный детский маршрут по Красной площади столицы. Это аудиоэкскурсия, рассчитанная на шесть точек — после прохождения каждой из них доступна проверка собственных знаний. Кроме того, дети могут получить приз — среди участников экскурсии разыграют электросамокат.

Этот маршрут стал первым из целой серии детских аудиоэкскурсий, которые планируют запустить на портале. Дальше юных москвичей ожидают прогулки по Старому Измайлову и территории ВДНХ. Озвучивать их будут одни и те же голоса — герои известных мультфильмов. Маршруты посвящены не только истории центра Москвы, но и памятникам архитектуры, а аудиальный формат позволит заинтересовать потенциальных слушателей.

Детские маршруты созданы при поддержке департаментов культуры и культурного наследия, «Мосразвития», ВДНХ и Московского государственного объединенного музея-заповедника, передает официальный портал мэра Москвы.

В августе заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 60 тысяч раз за лето пользователи онлайн-гида «Узнай Москву» посмотрели раздел «Маршруты». В начале июня возникли несколько тематических прогулок — от Останкинского района и до любимых мест Достоевского и Станиславского. Самые популярные из направлений: «Покажи Москву» — прогулка по центру столицы; авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым, а также аудиогид по Эрмитажу.

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