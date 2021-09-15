«Судьбоносное дело»: адвокат рассказал о самочувствии Ефремова перед кассационным судом

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актер Михаил Ефремов волнуется, но находится в конструктивном настроении перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор по смертельному ДТП, которое проходит в среду, 15 сентября. Об этом рассказал адвокат артиста Петр Хархорин.

Михаил Ефремов обратился в суд с просьбой о переводе в колонию-поселение или об уменьшении срока наказания.

— Какой может быть настрой перед слушанием судьбоносного дела? Естественно, человек волнуется. Если бы он не волновался, я бы этому не поверил бы. Я это назову так — конструктивное настроение, то есть он понимает, чего он хочет, он может это высказать и выскажет обязательно, — приводит слова адвоката «Звезда».

Адвокат уточнил, что состояние Ефремова улучшилось после отека Квинке, который у актера случился в августе из-за сезонной аллергии.

Позже стало известно, что Михаил Ефремов вышел на связь с кассационным судом из колонии в Белгородской области. Кадры из зала суда опубликовали в СМИ.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.