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Неизвестные с ножом ограбили москвича в парке на территории ТиНАО

Михаил Алимов

Происшествия
Неизвестные с ножом ограбили москвича в парке на территории ТиНАО
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, поселение Московский, квартал № 1 Карта всех событий

Двое неизвестных ограбили москвича на пешеходной аллее в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел днем 14 сентября. Мужчина шел по аллее в квартале № 1 поселения Московский. В какой-то момент к нему подошли двое злоумышленников и начали требовать ценности, угрожая ножом. Испугавшись, мужчина отдал нападавшим две тысячи рублей, мобильный телефон и игровую приставку, которую нес с собой.

Ущерб составил около 12 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

10 сентября «ВМ» также писала об ограблении. Тогда неизвестный в маске похитил у мужчины рюкзак с двумя миллионами рублей на востоке Москвы. Он находился возле дома № 34 на 11-й Парковой улице. В какой-то момент к нему подошел человек в медицинской маске и распылил в лицо газ из баллончика. После этого он забрал у пострадавшего рюкзак, в котором находились два миллиона 250 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по аналогичной статье.

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