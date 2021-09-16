Предприниматели Москвы получат более 25 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

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Предпринимателям Москвы выдадут 25,4 миллиона рублей на компенсацию затрат на профилактику распространения коронавируса. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, заявки на получение денежной компенсации можно отправить до 30 сентября. Фурсин добавил, что на данный момент получено более тысячи запросов, первые из них уже одобрили. Так, выплаты получат 196 субъектов малого и среднего бизнеса.

— Больше всего заявок поступило от сферы общественного питания, салонов красоты и организаций, которые оказывают бытовые услуги. Средства будут перечислены на счета предпринимателей в ближайшее время. Прием заявок продолжается, — отметил Фурсин.

Бизнесу предлагается выплата в размере 15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям выдадут до 21,5 тысячи рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.