Врач назвала трех «убийц» холестерина

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Врач из Великобритании Дебора Ли назвала три продукта, которые помогают быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов.

Она объяснила, что повышенный уровень холестерина чаще всего связан с особенностями питания, но в некоторых случаях причиной могут быть заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества спиртного, а также избыток соли в рационе.

Среди продуктов, которые повышают уровень холестерина, врач назвала жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, но в то же время призвала не отказываться совсем от них, а только ограничить их употребление.

Ли рекомендовала заменять насыщенные жиры, ненасыщенными. Для этого нужно включить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масла, красную рыбу, бобовые и мясо птицы.

Второе средство для борьбы с холестерином — это клетчатка.

— Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный хлеб и хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия, — посоветовала врач.

Также для снижения уровня холестерина следует употреблять продукты, обогащенные станолами и стеринами — молоко, йогурты и спреды. Ли добавила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином, сообщается в издании Express.

Врач перечислила признаки повышенного холестерина. По словам специалиста, узнать уровень холестерина позволит биохимический анализ крови. Повышенный уровень чаще всего встречается у людей с лишним весом.