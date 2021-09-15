Врач перечислила признаки повышенного холестерина

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Повышенный уровень холестерина в крови, который наблюдается у многих людей, может быть опасным для здоровья. Врач-диетолог Дарья Русакова назвала признаки повышенного холестерина и рассказала о способах его снижения.

По словам специалиста, узнать уровень холестерина позволит биохимический анализ крови. Повышенный уровень чаще всего встречается у людей с лишним весом. Его явным признаком являются холестериновые бляшки, ксантелазмы, которые появляются на веках и других частях лица. У мужчин о повышении холестерина сигнализирует рост волос на ушных раковинах.

Русакова добавила, что повышение холестерина также может провоцировать курение, алкоголь и нездоровый образ жизни.

— Генетический фактор тоже никто не отменял. Так, многие люди могут вести достаточно правильный образ жизни, но уровень холестерина у них может быть повышен. Данную проблему не всегда можно решить только питанием, иногда требуется назначение препаратов, снижающих уровень холестерина, — пояснила она.

Специалист отметила, что узнать о возможных проблемах позволят ежегодный профосмотр и биохимический анализ крови.

Также диетолог назвала продукты, которые помогают снизить уровень холестерина, отметив, что больше всего его содержится в пище животного происхождения.

— Но необязательно уменьшать их потребление, вполне достаточно, чтобы рацион питания был сбалансирован по животным и растительном жирам и содержал овощи, фрукты и пищевые волокна, которые способствуют снижению уровня потребляемого холестерина, — цитирует Русакову Nation News.

Высокий уровень холестерина может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Американские ученые выяснили, что снизить уровень холестерина позволит ежедневное употребление в пищу горсти орехов.