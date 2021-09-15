Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач перечислила признаки повышенного холестерина

Анастасия Колоскова

Общество
Врач перечислила признаки повышенного холестерина
Фото: Pixabay

Повышенный уровень холестерина в крови, который наблюдается у многих людей, может быть опасным для здоровья. Врач-диетолог Дарья Русакова назвала признаки повышенного холестерина и рассказала о способах его снижения.

По словам специалиста, узнать уровень холестерина позволит биохимический анализ крови. Повышенный уровень чаще всего встречается у людей с лишним весом. Его явным признаком являются холестериновые бляшки, ксантелазмы, которые появляются на веках и других частях лица. У мужчин о повышении холестерина сигнализирует рост волос на ушных раковинах.

Русакова добавила, что повышение холестерина также может провоцировать курение, алкоголь и нездоровый образ жизни.

— Генетический фактор тоже никто не отменял. Так, многие люди могут вести достаточно правильный образ жизни, но уровень холестерина у них может быть повышен. Данную проблему не всегда можно решить только питанием, иногда требуется назначение препаратов, снижающих уровень холестерина, — пояснила она.

Специалист отметила, что узнать о возможных проблемах позволят ежегодный профосмотр и биохимический анализ крови.

Также диетолог назвала продукты, которые помогают снизить уровень холестерина, отметив, что больше всего его содержится в пище животного происхождения.

— Но необязательно уменьшать их потребление, вполне достаточно, чтобы рацион питания был сбалансирован по животным и растительном жирам и содержал овощи, фрукты и пищевые волокна, которые способствуют снижению уровня потребляемого холестерина, — цитирует Русакову Nation News.

Высокий уровень холестерина может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Американские ученые выяснили, что снизить уровень холестерина позволит ежедневное употребление в пищу горсти орехов.

Читайте также:
уровень холестеринаВрачиЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте