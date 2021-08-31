Ученые назвали снижающий уровень холестерина продукт

Фото: pixabay.com

Высокий уровень холестерина может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты. Ученые назвали продукт, который поможет снизить уровень холестерина.

Исследование, опубликованное Американской кардиологической ассоциацией, показало, что люди снижали уровень холестерина, употребляя горсть грецких орехов каждый день.

Из 708 здоровых взрослых людей в возрасте от 63 до 79 лет те, кто добавил около 64 граммов (полстакана) грецких орехов в ежедневный рацион, снизили уровень холестерина в среднем на 4,3 процента.

Специалисты отметили, что в результате старения риск высокого уровня холестерина и сердечных заболеваний возрастает у мужчин старше 45 лет и женщин старше 55 лет.

По словам ученых, грецкие орехи являются богатым источником омега-3 жирных кислот, которые оказывают благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы при умеренном употреблении в пищу.

Кроме того, овсянка и продукты с высоким содержанием клетчатки, жирная рыба, такая как тунец, лосось или скумбрия, и авокадо тоже помогут снизить уровень холестерина, сообщается в издании Express.

Врач рассказал, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств. В организме существуют два вида холестерина, которые должны находиться в балансе. В этом помогут правильное питание и занятия спортом.