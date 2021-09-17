Пентагон назвал ошибкой удар США в Кабуле в конце августа

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Пентагон признал ошибочным удар США в Кабуле в конце августа, в результате которого погибли десять человек. Об этом пишет в пятницу, 17 сентября, ТАСС.
Военные США 29 августа атаковали с беспилотника Кабул. В результате атаки скончались семь детей и трое взрослых гражданских.
При этом глава центрального командования ВС США заявил, что несет полную ответственность за удар. Он также извинился за произошедшее.
В настоящее время в Пентагоне изучают возможность предоставления компенсационных выплат семьям погибших при ударе по Кабулу.
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.
31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО